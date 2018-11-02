"Барселона" рассматривает три варианта в качестве замены Суаресу

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"Барселона" рассматривает три варианта в качестве замены Суаресу
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает англичанина в качестве преемника Луису Суаресу, и готов заплатить за него 175 миллионов евро. При этом, резервными вариантами для "Барселоны" являются форварды "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и "Аякса" Каспер Дольберг.

В нынешнем сезоне 31-летний Суарес провел 14 матчей за "Барселону", стал автором семи забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.

Что касается 25-летнего Кейна, то он также входит в сферу интересов мадридского "Реала".

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Комментарии
Ериксен

А может меня возьмёте в центр)

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Гюго

Суарес исключительный форвард.Кейн на данный момент не сможет его заменить.

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ВИКТОР

ТОЛЬКО КЕЙН

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