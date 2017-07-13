"Барселона" рассматривает в качестве альтернативы Верратти звездного игрока из АПЛ

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"Барселона" рассматривает в качестве альтернативы Верратти звездного игрока из АПЛКаталонская "Барселона" рассматривает различные варианты в качестве альтернативы главной трансферной цели клуба - полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в случае, если "сине-гранатовым" так и не удастся подписать 24-летнего хавбека парижан, вице-чемпион Испании вполне будет готов переключить свое внимание на игрока лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли. Однако главным препятствием на пути возможного перехода перспективного футболиста из стана "шпор" в "Барсу" может стать его высокая трансферная стоимость, которая, как и в случае с итальянцем, составляет не менее 100 миллионов евро.

Напомним, "Гуанчжоу Эвергранд" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Паулиньо. | soccernews.ru

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