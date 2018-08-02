"Барселона" рассматривает вариант многомиллионного обмена с "Манчестер Юнайтед"

2 Теги поль погбабарселонаманчестер юнайтедусман дембеле

"Барселона" рассматривает вариант многомиллионного обмена с "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" рассматривает вариант многомиллионного обмена с "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" могут предложить включить в потенциальную сделку по полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба, в подписании которого они заинтересованы, своего вингера Усмана Дембеле.

Трансферная стоимость обоих футболистов оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Напомним,  преемниками Иньесты Месси определил трех кандидатов. | soccernews.ru

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