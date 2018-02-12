"Барселона" рассматривает вариант с летней продажей Дембеле

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей в летнее трансферное окно своего вингера Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" остались разочарованы высокой травматичностью француза, а также тем, что он пока не оправдывает свое дорогостоящее приобретение. При этом в клубе появились первые сомнения относительно полезности действий футболиста в игре с долгим контролем мяча, которая практикуется каталонским грандом. Поэтому не исключается вариант, при котором по окончанию текущего сезона Дембеле будет включен в сделку по трансферу форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Иньеста объяснил неудачу "Барселоны" в матче против "Хетафе". | soccernews.ru