"Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед"

Несмотря на поддержку, которую клуб оказывает своему вингеру Усману Дембеле, каталонская "Барселона" все еще рассматривает вариант с расставанием с ним, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" активно обсуждается возможность обмена 21-летнего француза на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним, итальянские законы могут поспособствовать трансферу Погба в "Ювентус". | soccernews.ru