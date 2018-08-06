"Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед"

1 Теги барселонаманчестер юнайтедусман дембелеполь погба

"Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед"Несмотря на поддержку, которую клуб оказывает своему вингеру Усману Дембеле, каталонская "Барселона" все еще рассматривает вариант с расставанием с ним, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" активно обсуждается возможность обмена 21-летнего француза на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним,  итальянские законы могут поспособствовать трансферу Погба в "Ювентус". | soccernews.ru

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Михаил

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