"Барселона" рассматривает вариант с обменом игроками с "Тоттенхэмом"

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с обменом игроками с лондонским "Тоттенхэмом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" всерьез подумывают о приобретении полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро. При этом, дабы снизить сумму трансфера датчанина, каталонский гранд будет готов включить в возможную сделку по нему своего хавбека Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" рискует потерять перспективного нападающего. | soccernews.ru