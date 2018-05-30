"Барселона" рассматривает вариант с обменом игроками с "Тоттенхэмом"

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"Барселона" рассматривает вариант с обменом игроками с "Тоттенхэмом"Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с обменом игроками с лондонским "Тоттенхэмом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" всерьез подумывают о приобретении полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро. При этом, дабы снизить сумму трансфера датчанина, каталонский гранд будет готов включить в возможную сделку по нему своего хавбека Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" рискует потерять перспективного нападающего. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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