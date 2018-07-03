"Барселона" рассматривает вариант с обменом Виллиана

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с обменом вингера лондонского "Челси" Виллиана на одного из своих игроков.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не готовы платить за бразильца 80 миллионов евро, требуемые "аристократами", поэтому они уже начали оценивать возможность включения в сделку по нему одного из трех своих хавбеков - Андре Гомеша, Рафиньи Алькантары или Паулиньо.

Напомним, "Барселона" подпишет своего первого летнего новичка. | soccernews.ru