"Барселона" рассматривает вариант с обменом Виллиана

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"Барселона" рассматривает вариант с обменом ВиллианаКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с обменом вингера лондонского "Челси" Виллиана на одного из своих игроков.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не готовы платить за бразильца 80 миллионов евро, требуемые "аристократами", поэтому они уже начали оценивать возможность включения в сделку по нему одного из трех своих хавбеков - Андре Гомеша, Рафиньи Алькантары или Паулиньо.

Напомним, "Барселона" подпишет своего первого летнего новичка. | soccernews.ru

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