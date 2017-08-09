"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Асенсио
Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует OK Diario.
По сведениям источника, "сине-гранатовые" находятся в поисках оптимальной замены для своего ключевого в прошлом игрока Неймара, и одним из вариантов для этой цели в клубе называется 21-летний футболист атакующего плана из королевского клуба.
Учитывая, что сумма отступных за Асенсио на сегодняшний день составляет "всего" 80 миллионов евро, каталонский гранд вполне мог бы осилить этот трансфер, однако вряд ли сам игрок будет готов променять Мадрид на Барселону.
Напомним, "Барселона" будет готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу Дибалы. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20