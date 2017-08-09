"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Асенсио

Теги реал мадридбарселонамарко асенсио

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением АсенсиоКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует OK Diario.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" находятся в поисках оптимальной замены для своего ключевого в прошлом игрока Неймара, и одним из вариантов для этой цели в клубе называется 21-летний футболист атакующего плана из королевского клуба.

Учитывая, что сумма отступных за Асенсио на сегодняшний день составляет "всего" 80 миллионов евро, каталонский гранд вполне мог бы осилить этот трансфер, однако вряд ли сам игрок будет готов променять Мадрид на Барселону.

Напомним, "Барселона" будет готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу Дибалы. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Вот это я поржал....как отступные в контракте в виде 500 млн. превратились в 80 млн???? Или Перес настолько идиот что бы снизить эту сумму до такого числа. Если Перес и продаст Марко в Барсу, то за сумму сопоставимую с Неймаром.

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Зенден

Не плохо было бы, но это не замена Неймару. Самый оптимальный вариант - Дибала. А Деулофеу с Асенсио на подхвате были бы. Усмана Дембеле даже не хочется рассматривать как игрока Барселоны - слишком дорого за игрока только подающего надежды.

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Пьянь

Помнится ранее ты Дибалу в качестве топ-игрока не воспринимал.

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Зенден

Времена меняются, некоторые футболисты прогрессируют) Помню многие и Неймара не воспринимали как топ-игрока, хотя я в него верил.

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РЕАЛД

Пускай мечтают,хер им

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