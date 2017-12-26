"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Головина в качестве альтернативы Коутиньо

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует Marca.

По сведениям издания, 21-летний хавбек армейцев был определен "сине-гранатовыми" в качестве одной из альтернатив своей галвной трансферной цели на зиму в лице Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля". Помимо Головина потенциальными заменами для бразильца каталонским грандом рассматриваются Меуст Озил ("Манчестер Юнайтед"), Набиль Фекир ("Лион"), Макс Майер ("Шальке") и Леон Горетцка ("Шальке").

Напомним, "Барселона" близка к расставанию со своим вингером. | soccernews.ru