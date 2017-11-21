"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Головина в зимнее трансферное окно

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"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Головина в зимнее трансферное окноКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в зимнее трансферное окно.

Как информирует Marca, главной трансферной целью на январь для "сине-гранатовых" остается Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"). Одной же из альтернатив бразильцу в каталонском гранде рассматривают именно 21-летнего хавбека "армейцев".

В нынешнем сезоне Головин забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за ЦСКА

Напомним, "Барселона" имеет общую трансферную цель на январь с "Реалом". | soccernews.ru

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