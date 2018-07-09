"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ

Теги псжбарселонамарко верратти

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника ПСЖ Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" вполне могут инвестировать 50 миллионов евро, полученные с продажи своего хавбека Паулиньо в китайский "Гуанчжоу Эвергранд", в будущий возможный трансфер итальянца.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним,  "Барселона" готовит очередное предложение по Виллиану

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