"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника ПСЖ Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" вполне могут инвестировать 50 миллионов евро, полученные с продажи своего хавбека Паулиньо в китайский "Гуанчжоу Эвергранд", в будущий возможный трансфер итальянца.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

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