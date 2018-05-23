"Барселона" рассматривает вариант с приобретением звездного хавбека из АПЛ

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением этим летом полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" видят в 26-летнем хавбеке "шпор" замену своему капитану Андресу Иньесте, который уже провел свой последний матч за родную команду.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" уверена в подписании Гризманна. | soccernews.ru