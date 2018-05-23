"Барселона" рассматривает вариант с приобретением звездного хавбека из АПЛ

Теги барселонатоттенхэмкристиан эриксенандрес иньеста

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением звездного хавбека из АПЛКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с приобретением этим летом полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" видят в 26-летнем хавбеке "шпор" замену своему капитану Андресу Иньесте, который уже провел свой последний матч за родную команду.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" уверена в подписании Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов