"Барселона" рассматривает вариант с продажей Коутиньо

"Барселона" готова отпустить хавбека Филиппе Коутиньо в "Манчестер Юнайтед".

Однако как сообщает Sky Sports, для этого "красным дьяволам" необходимо заплатить каталонцам 85 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что бразилец выразил желание вернуться в АПЛ.

"Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" за 135 миллионов евро. В этом сезоне на счету игрока 9 забитых мячей и 5 ассистов в 41 игре.

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