"Барселона" рассматривает вариант с продажей Луиса Суареса

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей этим летом своего форварда Луиса Суареса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане "сине-гранатовых" активно обсуждается вопрос о расставании с 31-летним нападающим. В клубе считают, что текущее лето - оптимальное время для того, чтобы продать уругвайца, так как в последующем трансферная стоимость игрока в силу его возраста будет снижаться. В то же время в "Барсе" опасаются, что возможная продажа Суареса может быть заблокирована главной звездой команды Лионелем Месси, который поддерживает теплые отношения с ним.

Напомним, "Барселона" снизила цену на Гомеша. | soccernews.ru