"Барселона" рассматривает вариант с продажей Паулиньо

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей в летнее трансферное окно своего полузащитника Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" остались разочарованы тем, что вторую часть текущего сезона 29-летний хавбек провел менее убедительно, нежели его старт. Поэтому клуб вполне может отпустить бразильца, если по нему поступит предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паулиньо забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" уже согласовала свой первый летний трансфер. | soccernews.ru