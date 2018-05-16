"Барселона" рассматривает вариант с продажей Паулиньо

Теги барселонапаулиньо

"Барселона" рассматривает вариант с продажей ПаулиньоКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей в летнее трансферное окно своего полузащитника Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" остались разочарованы тем, что вторую часть текущего сезона 29-летний хавбек провел менее убедительно, нежели его старт. Поэтому клуб вполне может отпустить бразильца, если по нему поступит предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паулиньо забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" уже согласовала свой первый летний трансфер. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов