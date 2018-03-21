"Барселона" рассматривает вариант с уходом Умтити

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" рассматривает вариант с уходом УмтитиВ каталонской "Барселоне" рассматривают вариант с уходом ведущего защитника команды Самюэля Умтити.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" никак не могут договориться с 24-летним беком по условиям нового контракта. При этом клуб напрочь отказывается платить французу требуемые им восемь миллионов евро в год. Учитывая сложившуюся ситуацию, в "Барсе" уже начали допускать расставание с игроком уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, летом "Барселона" будет готова расстаться с семью своими игроками. | soccernews.ru

комментарии
насим

неееет не отпускайте дайте бабло по болбше пусть остаеться

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