"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Неймару одного из двух игроков ПСЖ

Теги барселонапсжнеймаранхель ди марияюлиан дракслер

"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Неймару одного из двух игроков ПСЖКаталонская "Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по своему форварду Неймару одного из двух игроков французского ПСЖ.

Как информирует Mundo Deportivo, приоритетными вариантами для замены бразильца "сине-гранатовые" рассматривают Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса", Килиана Мбаппе из "Монако" и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". Однако в то же время "Барса" вполне может договориться с парижанами об обмене Неймара на кого-то из пары - Анхеля Ди Марию или Юлиана Дракслера.

Напомним, в "Барселоне" смирились с потерей Неймара. | soccernews.ru

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Сергей

ВОТ ДАЛБАЁБЫ !ЕСТЬ ЖЕ ВЕРАТТИ ПУСТЬ БЕРУТ ЕГО ВОТ ТУПЫЕ!

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