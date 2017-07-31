"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Неймару одного из двух игроков ПСЖ

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по своему форварду Неймару одного из двух игроков французского ПСЖ.

Как информирует Mundo Deportivo, приоритетными вариантами для замены бразильца "сине-гранатовые" рассматривают Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса", Килиана Мбаппе из "Монако" и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". Однако в то же время "Барса" вполне может договориться с парижанами об обмене Неймара на кого-то из пары - Анхеля Ди Марию или Юлиана Дракслера.

Напомним, в "Барселоне" смирились с потерей Неймара. | soccernews.ru