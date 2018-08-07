"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Погба одной из своих звезд

1 Теги барселонаиван ракитичусман дембелеманчестер юнайтедполь погбажозе моуринью

"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Погба одной из своих звездКаталонская "Барселона" рассматривает различные варианты для подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Одним из таких вариантов, как информирует El Mundo Deportivo, может стать включение в сделку по французу своих хавбека Ивана Ракитича или вингера Усмана Дембеле, в услугах которых заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Погба. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Ну тогда нужно Рака отдавать пока спрос есть

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