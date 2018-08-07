"Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Погба одной из своих звезд

Каталонская "Барселона" рассматривает различные варианты для подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Одним из таких вариантов, как информирует El Mundo Deportivo, может стать включение в сделку по французу своих хавбека Ивана Ракитича или вингера Усмана Дембеле, в услугах которых заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Погба. | soccernews.ru