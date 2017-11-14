"Барселона" рассматривает вариант с возвращением Алькантары

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с возвращением в свои ряды полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Как информирует fichajes.com, в стане "сине-гранатовых" вполне предметно обсуждается вопрос приобретения своего воспитанника, перебравшегося в 2013-м году в самый титулованный клуб Германии. Окончательное решение по Алькантаре будет принято каталонским грандом уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, сам Алькантара готов будет принять предложение "Барселоны". | soccernews.ru