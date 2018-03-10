"Барселона" рассматривает возможность приобретения Джастина Клюйверта, которого хвалит Месси

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"Барселона" рассматривает возможность приобретения Джастина Клюйверта, которого хвалит Месси

Сын легендарного голландского футболиста Патрика Клюйверта может перейти в клуб, за который свои лучшие годы провёл его отец. Как информирует Marca, вингер "Аякса" Джастин Клюйверт находится в сфере интересов "Барселоны".

Каталонский  клуб рассматривает возможность приобретения 18-летнего игрока уже в ближайшем будущем. По информации ресурса, о молодом игроке похвально отзывался сам Лионель Месси.

"Я не общался с Месси, поэтому не знаю правда ли это. Однако, если это так, мне очень приятно слышать подобное. Слухи о трансфере? Пока я сконцентрирован на том, чтобы стать сильнее. Я ещё молод и хочу получать удовольствие от каждой тренировки", - отметил Клюйверт.

В текущем сезоне Джастин провёл 22 матча в Эредивизии, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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