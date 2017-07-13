"Барселона" рассматривает возможность приобретения игрока "Монако"

Теги монакобарселонаджибриль сидибе

"Барселона" рассматривает возможность приобретения игрока "Монако""Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Монако" Джибриля Сидибе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" видят в 24-летнем беке монегасков альтернативу игроку лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, который, по всей видимости, не покинет свою команду в текущее трансферное окно. Учитывая, что чемпион Франции желает получить за своего игрока "всего" 30 миллионов евро, а также финансовые трудности, которые испытывает "Барса", переезд футболиста в Испанию исключать нельзя.

Напомним, "Барселона" рассматривает в качестве альтернативы Верратти звездного игрока из АПЛ. | soccernews.ru

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