"Барселона" рассматривает возможность приобретения игрока "Монако"

"Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Монако" Джибриля Сидибе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" видят в 24-летнем беке монегасков альтернативу игроку лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, который, по всей видимости, не покинет свою команду в текущее трансферное окно. Учитывая, что чемпион Франции желает получить за своего игрока "всего" 30 миллионов евро, а также финансовые трудности, которые испытывает "Барса", переезд футболиста в Испанию исключать нельзя.

Напомним, "Барселона" рассматривает в качестве альтернативы Верратти звездного игрока из АПЛ. | soccernews.ru