"Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха

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"Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха

"Барселона" продолжает следить за универсальным полузащитником "Баварии" Джошуа Киммихом, который способен сыграть не только в средней линии, но и в обороне.

Как информирует испанская пресса, скауты каталонцев регулярно просматривают матчи чемпиона Германии, в которых принимает участие 22-летний футболист.

За Киммиха "Барселона" может предложить порядка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Джошуа провёл 17 игр за "Баварию", забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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