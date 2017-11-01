"Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха

"Барселона" продолжает следить за универсальным полузащитником "Баварии" Джошуа Киммихом, который способен сыграть не только в средней линии, но и в обороне.

Как информирует испанская пресса, скауты каталонцев регулярно просматривают матчи чемпиона Германии, в которых принимает участие 22-летний футболист.

За Киммиха "Барселона" может предложить порядка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Джошуа провёл 17 игр за "Баварию", забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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