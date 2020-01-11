"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде

Издание Mundo Deportivo сообщает, что изначально "Барселона" рассматривала на пост главного тренера не только кандидатуру Хави.

По информации источника, в шорт-лист "сине-гранатовых" входили ещё три именитых специалиста.

Это наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, рулевой "Монреаль Импакт" Тьерри Анри и ныне безработный Кике Сетьен.

В итоге "Барса" остановилась на варианте с приглашением Хави. 39-летний испанец может принять команду сейчас или по окончании сезона.

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