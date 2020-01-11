"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде

1 Теги барселонахавирональд кумантьерри анрикике сетьен

"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде

Издание Mundo Deportivo сообщает, что изначально "Барселона" рассматривала на пост главного тренера не только кандидатуру Хави.

По информации источника, в шорт-лист "сине-гранатовых" входили ещё три именитых специалиста.

Это наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, рулевой "Монреаль Импакт" Тьерри Анри и ныне безработный Кике Сетьен.

В итоге "Барса" остановилась на варианте с приглашением Хави. 39-летний испанец может принять команду сейчас или по окончании сезона.

Не пропустите: "Барселона" сделала Хави конкретное предложение. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Роналд Куман, конечно лучший. Мало того, что был отличным, думающим футболистом, а и тренер с опытом. Тем более, что играл очень долго за Барсу. .....Хави тоже подходит, но он фактически без тренерского опыта, и может "наломать дров"

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