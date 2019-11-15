"Барселона" рассматривала возможность приглашения Анри на пост тренера команды

"Барселона" рассматривала экс-игрока команды Тьерри Анри в качестве возможной замены Эрнесто Вальверде.

По сведениям Mundo Deportivo, Вальверде был на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды. Каталонцы хотели пригласить Рональда Кумана, но он дал понять, что не покинет сборную Нидерландов раньше Евро-2020.

Таким образом, руководство "Барсы" обратило взор Анри, который хорошо знаком со стилем игры и футболистами.

Анри выступал за "Барселону" с 2007 по 2010 год. За это время он провел 80 игр и забил 35 голов.

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