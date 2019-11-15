"Барселона" рассматривала возможность приглашения Анри на пост тренера команды

Теги барселонатьерри анри

"Барселона" рассматривала возможность приглашения Анри на пост тренера команды

"Барселона" рассматривала экс-игрока команды Тьерри Анри в качестве возможной замены Эрнесто Вальверде.

По сведениям Mundo Deportivo, Вальверде был на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды. Каталонцы хотели пригласить Рональда Кумана, но он дал понять, что не покинет сборную Нидерландов раньше Евро-2020.

Таким образом, руководство "Барсы" обратило взор Анри, который хорошо знаком со стилем игры и футболистами.

Анри выступал за "Барселону" с 2007 по 2010 год. За это время он провел 80 игр и забил 35 голов.

Читайте также: Анри - новый тренер "Монреаль Импакт". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин пропустит матч против сборной Бельгии

Головин пропустит матч против сборной Бельгии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов