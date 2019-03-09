"Барселона" - "Райо Вальекано": видеотрансляция битвы первой и предпоследней команд Примеры

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"Барселона" - "Райо Вальекано": видеотрансляция битвы первой и предпоследней команд Примеры

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Барселона" в родных стенах сыграет с "Райо Вальекано".

Команды решают абсолютно противоположные задачи: "сине-гранатовые" ведут борьбу за чемпионство, а "пчёлы" пытаются сохранить прописку в высшем дивизионе. В общем, очки нужны и тем, и другим, поэтому будет интересно. Не пропустите!

Матч пройдёт в субботу, 9 марта, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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