"Барселона" разгромила "Атлетик" благодаря трём голевым действиям Дембеле
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома уверенно победила "Атлетик" со счётом 4:0.
Главным героем встречи стал вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле, который забил сам и сделал два ассиста.
"Барселона" – "Атлетик" - 4:0
Голы: 1:0 – 37 Обамеянг, 2:0 – 73 Дембеле, 3:0 – 90 Люк де Йонг, 4:0 – 90 Депай.
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Дест, Бускетс (Нико Гонсалес, 87), Педри, Гави (Френки де Йонг, 67), Обамеянг (Люк де Йонг, 86), Траоре (Депай, 82), Ферран Торрес (Дембеле, 67).
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Йерай Альварес (Мартинес, 46), Вивиан, Баленсиага, Саррага (Уильямс, 67), Весга (Дани Гарсия, 67), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 46), Вильялибре (Уильямс, 77), Серрано.
Набрав три очка, "Барса" вернулась на четвёртое место в Ла Лиге. "Атлетик" идёт на восьмой строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14