"Барселона" разгромила "Бетис". Гризманн оформил дубль
В матче 2-го тура испанской Примеры "Барселона" со счетом 5:2 разгромила "Бетис". Гости открыли счет усилиями Набиля Фекира, но затем каталонцы забили пять голов подряд. Дублем отметился Антуан Гризманн, еще по голу на счету Карлеса Переса, Жорди Альбы и Артуро Видаля. На 79-й минуте "Бетис" забил второй гол в ворота "Барселоны", отличился Лоренсо Морон.
"Барселона" – "Бетис" - 5:2 (1:1)
Голы: Фекир, 15 - 0:1, Гризманн, 41 - 1:1, Гризманн, 50 - 2:1, Карлес Перес, 56 - 3:1, Альба, 60 - 4:1, Видаль, 77 - 5:1, Морон, 79 - 5:2
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Семеду, Серджи Роберто, Рафинья (Фирпо, 81), де Йонг, Карлес Перес (Фати, 78), Бускетс (Видаль, 74), Альба, Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0