"Барселона" разгромила "Бетис". Гризманн оформил дубль

В матче 2-го тура испанской Примеры "Барселона" со счетом 5:2 разгромила "Бетис". Гости открыли счет усилиями Набиля Фекира, но затем каталонцы забили пять голов подряд. Дублем отметился Антуан Гризманн, еще по голу на счету Карлеса Переса, Жорди Альбы и Артуро Видаля. На 79-й минуте "Бетис" забил второй гол в ворота "Барселоны", отличился Лоренсо Морон.

"Барселона" – "Бетис" - 5:2 (1:1)

Голы: Фекир, 15 - 0:1, Гризманн, 41 - 1:1, Гризманн, 50 - 2:1, Карлес Перес, 56 - 3:1, Альба, 60 - 4:1, Видаль, 77 - 5:1, Морон, 79 - 5:2

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Семеду, Серджи Роберто, Рафинья (Фирпо, 81), де Йонг, Карлес Перес (Фати, 78), Бускетс (Видаль, 74), Альба, Гризманн.

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