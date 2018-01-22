"Барселона" разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико"

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"Барселона" разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико"

Каталонская "Барселона" после поражения в дерби от "Эспаньола"в Кубке Испании прибыла в Севилью на матч с "Бетисом". "Зеленые" неплохо выступают в текущем сезоне, они выдали несколько ярких игр, но против "Барселоны" они в последние годы играют неудачно, не стал исключением и отчетный поединок.

"Бетис" неплохо начал поединок, провел несколько атак, но ударами по воротам Тер Штегена они не завершились. Каталонцы же отметились лишь парой офсайдов. "Барселона" никуда не торопилась и просто катала мяч в первые 20 минут, проснулись гости лишь к середине тайма, когда сначала Роберто накрутил защитника, а затем пробивал в левый угол ворот "Бетиса",  однако в створ не попал. Тут же "Барселона" организовала очередную атаку, Месси и Суарес вывалились на ворота, Луис оставил мяч партнеру по команде, аргентинец затем отпасовал на подключившегося Ракитича, а Иван из-за штрафной пробил в правый угол – Адан на этот выстрел среагировал. На этом "Барселона" не успокоилась. Не прошло и пяти минут, как защитники "Бетиса" упустили в собственной вратарской Месси, тот получил пас от Суареса и пробил, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

В концовке тайма у "Барселоны" случилась неприятность, каталонцы лишились центрального защитника. Очередную травму получил "хрустальный" бельгиец Вермален, которого пришлось заменить на Умтити. На этом первая половина игры завершилась, "Бетис" выстоял, но все, что не влетело в его ворота в первом тайме, в итоге оказалось в сетке во втором. Первые четыре удара в створ от "Барселоны" во второй половине встречи воплотились в забитые мячи. А перед самым финальным свистком "Барса" забила еще и пятый гол.

Первый мяч в этой игре забил Иван Ракитич, которого один на один вывел Суарес. Иван без особых проблем переиграл в ближнем бою Адана. Через пять минут уже Месси оказался с глазу на глаз с вратарем "Бетиса" и не оставил тому ни единого шанса. "Барселона" шла вперед и третий гол не заставил себя долго ждать: Месси сместился на край, а затем отправил мяч в центр штрафной на свободного Суареса, который тут же пробил. Мяч с отскоком от газона полетел в правый угол. Игра была сделана за 10 минут, но "Барселона" довершила избиение севильского клуба в концовке матча. Суарес получил мяч от игрока "Бетиса" и вывел на ворота Месси, который точно пробил в ближний угол. Не отстал от аргентинца и Суарес. На последней минуте он также оформил дубль. На этот раз уже Месси выступил ассистентом, Лео совершил сольный проход к чужой штрафной, мог бить сам, но решил откатить на Суареса, которому осталось попасть в ворота.

"Барселона" за тайм разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико" и "Валенсии".

"Бетис" - "Барселона" - 0:5

Голы: Ракитич, 59 – 0:1; Месси, 64 – 0:2; Суарес, 69 – 0:3, Месси, 80 – 0:4; Суарес, 89 – 0:5

"Бетис": Адан, Фрэнсис, Феддал, Манди, Дурмиси, Гуардадо, Гарсия (Буадебуз, 77), Руис (Камараса, 88), Хоакин, Леон (Кастро, 73), Телльо

"Барселона": Тер Штегер, Семеду, Пике, Вермален (Умтити, 43), Альба, Ракитич, Бускетс (Деулофеу, 81), Гомеш (Паулиньо, 65), Роберто, Суарес, Месси.

Вячеслав Горбачев 

Не пропустите: "Бетис" - "Барселона" - 0:5 (обзор) | http://soccernews.ru

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