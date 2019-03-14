"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на своем поле разгромила "Лион" со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал. У каталонцев дублем и результативной передачей отметился Лионель Месси, еще по голу забили Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле. У гостей отличился Тузар.

"Барселона" Испания – "Лион" Франция - 5:1 (2:0) - первый матч - 0:0
Голы: Месси, 17 (с пенальти) - 1:0, Коутиньо, 31 - 2:0, Тузар, 58 - 2:1, Месси, 78 - 3:1, Пике (81), Дембеле (86)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Коутиньо (Дембеле, 70), Месси, Суарес.

"Лион": Антони Лопеш (Горжлен, 34), Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Депай (Траоре, 73), Тузар, Фекир, Ндомбеле, Дюбуа, Дембеле.

Не пропустите: Месси установил очередное невероятное достижение. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Месси в очередной раз подтвердил свой статус лучшего футболиста в истории. Два гола и две голевые передачи. Лучший бомбардир и ассистент Европы. Тащит команду уже второе десятилетие! Безусловно, есть другие классные игроки, например, Роналду. Но Криштиану только завершитель: замкнуть прострел или навес, реализовать пенальти. А Месси это совсем-совсем другой уровень, инопланетный!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты серьезно?) Я все понимаю, ты дрочишь, но писать хвалебные оды после матча с Лионом?) Видимо совсем все плохо

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jugulator
Пьянь

Это ответ на твое вчерашнее дрочерство на игру Роналду в матче с мертвым Атлетико. Но по сути, все верно я написал.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Не ну реально, я понимал что ты теребишь на него, но не до такой же степени. Написал бы такое, после прохода гранда в лч, куда бы ни шло, а так, позоришься ток. " Месси доказал что он лучший, в матче с Лионом" ахахах

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ахахах, видимо у тебя уже клиника) Так можно и от обезвоживания, из за дрочки умереть. Роналду тащил с топ командой ( которую переиграли), твой же кумир играл с командой, уровня Вильяреала) И ты все равно не видишь разницы. С тобой все нормально?) Кстати " мертвый" Атлетико, именно с такой же стратегией как вчера, много раз выносил твою Барсу)

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jugulator
Пьянь

У Лиона первое поражение в ЛЧ в этом сезоне, а в группе он взяв 4 очка в матчах с Манчестер Сити. Атлетико же проиграл в группе Боруссии (0:4) и не смог обыграть такого гранда, как Брюгге (0:0). А совсем недавно Атлетико на своем поле без шансов проиграл абсолютно донному Реалу. Чувак, ты хоть футбол смотри, реально глупо выглядишь. Хотя, очевидно, что твоего интеллекта более, чем на "дрочишь" и "теребишь" просто не хватает. Ты жалок.

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