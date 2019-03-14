"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на своем поле разгромила "Лион" со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал. У каталонцев дублем и результативной передачей отметился Лионель Месси, еще по голу забили Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле. У гостей отличился Тузар.

"Барселона" Испания – "Лион" Франция - 5:1 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Месси, 17 (с пенальти) - 1:0, Коутиньо, 31 - 2:0, Тузар, 58 - 2:1, Месси, 78 - 3:1, Пике (81), Дембеле (86)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Коутиньо (Дембеле, 70), Месси, Суарес.

"Лион": Антони Лопеш (Горжлен, 34), Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Депай (Траоре, 73), Тузар, Фекир, Ндомбеле, Дюбуа, Дембеле.

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