"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов

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"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Дублем отметился Лионель Месси, еще один гол на счету Луиса Суареса.

Ответный матч состоится в Англии 7 мая.

"Барселона" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:0 (1:0)
Голы: Суарес, 26 - 1:0, Месси, 75 - 2:0, Месси, 82 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Кейта (Хендерсон, 24), Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Дембеле просто обязан был забивать гвоздь в крышку гроба. Надеюсь Дембеля продадут летом. Какое же он всё-таки бревно.

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jugulator
Пьянь

Тяжелейший матч, как и ожидалось. Но сумели вытерпеть и добыли такую важную победу!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вынесли в сухую на классе распиаренный Ливер. Браво Барса! Всех болел с победой!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Класс видимо не пропьешь. Иначе, трудно объяснить, как можно так плохо играть, но при этом выиграть с разгромным счетом.

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zenden 1985
zenden 1985

Великолепный матч! И как же хорошо, что Барса дома не пропустила. Ливерпулю респект за открытый футбол! Барсу с победой!

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