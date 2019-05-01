"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Дублем отметился Лионель Месси, еще один гол на счету Луиса Суареса.

Ответный матч состоится в Англии 7 мая.

"Барселона" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:0 (1:0)

Голы: Суарес, 26 - 1:0, Месси, 75 - 2:0, Месси, 82 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Кейта (Хендерсон, 24), Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах.

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