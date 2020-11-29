"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Примеры
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Осасуну" со счетом 4:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Мартина Брэйтуэйта, Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо и Лионеля Месси.
Благодаря победе "Барселона" вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. "Осасуна" с 11 очками осталась на 15-й позиции.
"Барселона" – "Осасуна" - 4:0 (2:0)
Голы: Брэйтуэйт, 29 - 1:0, Гризманн, 42 - 2:0, Коутиньо, 57 - 3:0, Месси, 73 - 4:0
"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутиньо (Дембеле, 61), де Йонг, Педри (Бускетс, 46), Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14