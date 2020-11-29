"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Примеры

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Осасуну" со счетом 4:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Мартина Брэйтуэйта, Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо и Лионеля Месси.

Благодаря победе "Барселона" вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. "Осасуна" с 11 очками осталась на 15-й позиции.

"Барселона" – "Осасуна" - 4:0 (2:0)

Голы: Брэйтуэйт, 29 - 1:0, Гризманн, 42 - 2:0, Коутиньо, 57 - 3:0, Месси, 73 - 4:0

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутиньо (Дембеле, 61), де Йонг, Педри (Бускетс, 46), Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 61).

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