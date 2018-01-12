"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

"Сельта", после ничейных результатов в первом кубковом матче с "Барселоной", а также с "Реалом" в чемпионате страны, отправилась в гости к каталонскому клубу, чтобы определить четвертьфиналиста Кубка Испании. Эрнесто Вальверде возил в Виго резервный состав, который неплохо смотрелся на "Балаидосе", добыв результативную ничью, на своем же поле "Барселона" основным составом и уже с первых минут заявила о своих притязаниях на победу.

В дебюте встречи со средней дистанции пробивал Месси, но Альварес в прыжке спас свою команду. Аргентинский форвард же на этом не успокоился и через пять минут оформил два мяча в ворота галисийского клуба. Сначала Альба прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Месси, который в касание отправил игровой снаряд в правый угол, а через три минуты Лео и Жорди организовали второй мяч. Аргентинский форвард сыграл в стенку с защитником, отрезав двух соперников, а затем без особых проблем поразил ворота Альвареса.

Сделав дубль, Месси решил помочь партнерам, в одном из моментов он отлично отдал пас пяткой на Иньесту, но тот пробил в защитника, а на 28 минуте вернул долг Альбе. Шикарной передачей из глубины поля Лео вывел испанского защитника на ворота, а тот в касание пробил мимо выскочившего ему навстречу Альвареса.

Игра была сделана, но "Барселона" и не думала останавливаться, а "Сельта" ей помогала". Грубейшую ошибку допустил Систо, который вместо выноса мяча от своих ворот просто выкатил его в центр штрафной на Суареса, которому оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров. В конце тайма Суарес забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда.

Во втором тайме "Барселона" все также чаще атаковала, но такого большого количества опасных моментов уже не создавала. Дали о себе знать и многочисленные замены, которые немного сбили темп. "Сельта" же очень редко подходила к владениям Силессена и вообще ни разу за матч не попала в створ ворот. Лишь в концовке хозяева немного активизировались, с центра поля мог забить Суарес, когда увидел, что Альварес вышел из ворот, но в створ не попал, затем после прорыва Дембеле пяткой из вратарской пробил Ракитич, однако его удар был блокирован и мяч улетел на угловой, после подачи которого Иван все же забил пятый гол в этой встрече, поставив жирную точку. Ассистентом в этом моменте был все тот же Дембеле.

"Барселона" убедительно выиграла в ответной встрече и вышла в четвертьфинал, "Сельте" же остается сконцентрироваться на чемпионате страны.

"Барселона" – "Сельта" 5:0

Голы: Месси, 13 – 1:0; Месси, 15 – 2:0; Альба, 28 – 3:0; Суарес, 31 – 4:0; Ракитич, 87 – 5:0.

"Барселона": Силессен, Семеду, Мескерано, Вермален (Пике, 46), Альба, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Арнаис, 63), Суарес, Месси (Дембеле, 59).

"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас, С. Гомес, Джонни, Васс (Радои, 46), Лоботка, Хосабед, Систо (Мендес, 57), Мор, Аспас (М. Гомес, 46) .

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 29 тура | http://soccernews.ru