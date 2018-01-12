"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Теги барселонасельта виго

"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

"Сельта", после ничейных результатов в первом кубковом матче с "Барселоной", а также  с "Реалом" в чемпионате страны, отправилась в гости к каталонскому клубу, чтобы определить четвертьфиналиста Кубка Испании. Эрнесто Вальверде возил в Виго резервный состав, который неплохо смотрелся на "Балаидосе", добыв результативную ничью, на своем же поле "Барселона" основным составом и уже с первых минут заявила о своих притязаниях на победу.

В дебюте встречи со средней дистанции пробивал Месси, но Альварес в прыжке спас свою команду. Аргентинский форвард же на этом не успокоился и через пять минут оформил два мяча в ворота галисийского клуба. Сначала Альба прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Месси, который в касание отправил игровой снаряд в правый угол, а через три минуты Лео и Жорди организовали второй мяч. Аргентинский форвард сыграл в стенку с защитником, отрезав двух соперников,  а затем без особых проблем поразил ворота Альвареса.

Сделав дубль, Месси решил помочь партнерам, в одном из моментов он отлично отдал пас пяткой на Иньесту, но тот пробил в защитника, а на 28 минуте вернул долг Альбе. Шикарной передачей из глубины поля Лео вывел испанского защитника на ворота, а тот в касание пробил мимо выскочившего ему навстречу Альвареса.

Игра была сделана, но "Барселона" и не думала останавливаться, а "Сельта" ей помогала". Грубейшую ошибку допустил Систо, который вместо выноса мяча от своих ворот просто выкатил его в центр штрафной на Суареса, которому оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров. В конце тайма Суарес забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда.

Во втором тайме "Барселона" все также чаще атаковала, но такого большого количества опасных моментов уже не создавала. Дали о себе знать и многочисленные замены, которые немного сбили темп. "Сельта" же очень редко подходила к владениям Силессена и вообще ни разу за матч не попала в створ ворот. Лишь в концовке хозяева немного активизировались, с центра поля мог забить Суарес, когда увидел, что Альварес вышел из ворот, но в створ не попал, затем после прорыва Дембеле пяткой из вратарской пробил Ракитич, однако его удар был блокирован и мяч улетел на угловой, после подачи которого Иван все же забил пятый гол в этой встрече, поставив жирную точку. Ассистентом в этом моменте был все тот же Дембеле.

"Барселона" убедительно выиграла в ответной встрече и вышла в четвертьфинал, "Сельте" же остается сконцентрироваться на чемпионате страны.

"Барселона" – "Сельта" 5:0

Голы: Месси, 13 – 1:0; Месси, 15 – 2:0; Альба, 28 – 3:0; Суарес, 31 – 4:0; Ракитич, 87 – 5:0.

"Барселона":  Силессен, Семеду, Мескерано, Вермален (Пике, 46), Альба, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Арнаис, 63), Суарес, Месси (Дембеле, 59).

"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас, С. Гомес, Джонни, Васс (Радои, 46), Лоботка, Хосабед, Систо (Мендес, 57), Мор, Аспас (М. Гомес, 46) .

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 29 тура | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов