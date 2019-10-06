"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Примеры

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 4:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Луиса Суареса, Артуро Видаля, Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

В концовке встречи каталонцы получили две красные карточки в течение нескольких секунд, были удалены Рональд Араухо и Дембеле.

Благодаря победе "Барселона" вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от лидирующего "Реала" составляет два очка.

"Барселона" – "Севилья" - 4:0 (3:0)

Голы: Суарес, 27 - 1:0, Видаль, 32 - 2:0, Дембеле, 35 - 3:0, Месси, 78 - 4:0

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65).

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