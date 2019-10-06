"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Примеры
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 4:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Луиса Суареса, Артуро Видаля, Усмана Дембеле и Лионеля Месси.
В концовке встречи каталонцы получили две красные карточки в течение нескольких секунд, были удалены Рональд Араухо и Дембеле.
Благодаря победе "Барселона" вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от лидирующего "Реала" составляет два очка.
"Барселона" – "Севилья" - 4:0 (3:0)
Голы: Суарес, 27 - 1:0, Видаль, 32 - 2:0, Дембеле, 35 - 3:0, Месси, 78 - 4:0
"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2