"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры
В рамках 4-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Валенсию".
Таким образом, каталонцы набрали 7 очков и поднялись на четвертое место.
"Барселона" - "Валенсия" 5:2
Голы: Фати, 2 - 1:0, де Йонг, 7 - 2:0, Гамейро, 27 - 2:1, Пике, 51 - 3:1, Суарес, 61 - 4:1, Суарес, 82 - 5:1, Макси Гомес, 90 - 5:2
"Барселона": тер Штеген, Пике, Семеду, Лангле, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 73), Фати (Суарес, 60), де Йонг (Ракитич, 70), Карлес Перес, Гризманн.
"Валенсия": Силлессен, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Коклен, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 67), Гедеш (Черышев, 67), Родриго (Макси Гомес, 72), Гамейро.
Предупреждения: Родриго (31), Альба (53), Ли Кан Ин (69), Макси Гомес (78), Черышев (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0