"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

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"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Валенсию".

Таким образом, каталонцы набрали 7 очков и поднялись на четвертое место.

"Барселона" - "Валенсия" 5:2

Голы: Фати, 2 - 1:0, де Йонг, 7 - 2:0, Гамейро, 27 - 2:1, Пике, 51 - 3:1, Суарес, 61 - 4:1, Суарес, 82 - 5:1, Макси Гомес, 90 - 5:2

"Барселона": тер Штеген, Пике, Семеду, Лангле, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 73), Фати (Суарес, 60), де Йонг (Ракитич, 70), Карлес Перес, Гризманн.

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Коклен, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 67), Гедеш (Черышев, 67), Родриго (Макси Гомес, 72), Гамейро.

Предупреждения: Родриго (31), Альба (53), Ли Кан Ин (69), Макси Гомес (78), Черышев (84).

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