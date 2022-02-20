"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, голы Френки де Йонга и Педри. В составе хозяев отличился Карлос Солер.

"Барселона", набрав 42 очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Валенсия" с 30 очками осталась на 12-й позиции.

"Валенсия" – "Барселона" - 1:4 (0:3)

Голы: Обамеянг, 23 - 0:1, де Йонг, 32 - 0:2, Обамеянг, 38 - 0:3, Солер, 52 - 1:3, Педри, 63 - 1:4

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Альдерете (Джемерт, 85), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 65), Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Гедеш, Дуро (Маркос Андре, 85), Хиль.

"Барселона": тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 60), Гави (Траоре, 81), Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Ферран Торрес.

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