"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.
Победу каталонскому клубу принесли дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, голы Френки де Йонга и Педри. В составе хозяев отличился Карлос Солер.
"Барселона", набрав 42 очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Валенсия" с 30 очками осталась на 12-й позиции.
"Валенсия" – "Барселона" - 1:4 (0:3)
Голы: Обамеянг, 23 - 0:1, де Йонг, 32 - 0:2, Обамеянг, 38 - 0:3, Солер, 52 - 1:3, Педри, 63 - 1:4
"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Альдерете (Джемерт, 85), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 65), Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Гедеш, Дуро (Маркос Андре, 85), Хиль.
"Барселона": тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 60), Гави (Траоре, 81), Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Ферран Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14