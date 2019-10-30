"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста

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"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Вальядолид".

Каталонцы лидируют в чемпионате, опережая "Гранаду" на два очка. Напомним, что "Барса" пропускала прошлый тур.

"Барселона" - "Вальядолид" 5:1

Голы: Лангле, 2 - 1:0, Оливас, 15 - 1:1, Видаль, 29 - 2:1, Месси, 34 - 3:1, Месси, 75 - 4:1, Суарес, 77 - 5:1

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Альба (Серджи Роберто, 78), Пике, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Видаль, Фати (Гризманн, 63), Суарес, Месси.

"Вальядолид": Масип, Оливас, Порро, Начо Мартинес (Салису, 32), Хоакин Фернандес, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Вальдо Рубио, Барба, Гвардиола, Плано (Унал, 66).

Предупреждения: Хоакин Фернандес (45), Гвардиола (68), Мичел (79).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ахахахаахха!)))))))))))))))Читал коменты на спортсе !Супер!Уже нацеливают гнома на зм за разнос аутсайдера!)))))Очередной поход за треблом,типа,начинается,жизнь их ничему не учит!Каждый год так пишут лол а потом после вылета слезы льют месяц их не видно!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот в таких матчах, с такими соперниками, Месси действительно король!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Его волшебная левая нога в таких матчах активируется сама по себе.Машина!Даже конфетки с лазерным наведением не нужны как допинг.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Король Вальядолида и других середняков вернулся и продолжил наказывать аутсайдеров Ла Лиги.Кстати,Хрыстю макнули лицом в грязь в этом матче , показав тепловую карту гения на 80 минуте

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом" ))) .........Болел Барсы с победой, и замечательным дублем лучшего футболиста в истории.

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