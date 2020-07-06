"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси

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"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси

В 34-м туре чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" со счетом 4:1. Победу каталонскому клубу принесли Луис Суарес и Антуан Гризманн, которым ассистировал Лионель Месси, а также гол Ансу Фати и автогол Пау Торреса. В составе "подводников" отличился Жерар Морено.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на четыре очка. "Вильярреал" остался на 5-й позиции.

"Вильярреал" – "Барселона" - 1:4 (1:3)
Голы: Пау Торрес, 3 (автогол) - 0:1, Жерар Морено, 14 - 1:1, Суарес, 20 - 1:2, Гризманн, 45 - 1:3, Фати, 86 - 1:4

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 56), Иборра (Сориано, 46), Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Пако Алькасер (Бакка, 36; Ниньо, 70), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 46).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Ракитич, 60), Пике, Лангле, Серджи Роберто, Видаль, Бускетс (Брэйтуэйт, 73), Альба, Месси, Гризманн (Фати, 72), Суарес (Пуч, 60).

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lesnovsky

Еще один голевой Месси и в клубе Анри уже будут двое... Браво Месси!!!...

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