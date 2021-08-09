"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче за Кубок Гампера

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" провела первый матч после объявления об уходе своего капитана Лионеля Месси.

Соперником "сине-гранатовых" стал туринский "Ювентус". Команды на "Эстадио Йохан Кройфф" разыграли Кубок Гампера.

Каталонцы разгромили соперника со счётом 3:0, забив один гол до перерыва и два мяча во втором тайме.

"Барселона" - "Ювентус" - 3:0

Голы: 1:0 – Депай (3), 2:0 – Брэйтуэйт (57), 3:0 – Пуч (90+2).

"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 62), Пике, Араухо (Умтити, 62), Альба (Бальде, 71), Бускетс, Роберто (Пуч, 71), Демир (Гонсалес, 62), Гризманн (Кольядо, 86), Депай, Брэйтуэйт (Манай, 78).

"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Де Шильо (де Винтер, 79), де Лигт (Кьеллини, 61), Ругани (Бонуччи, 61), Сандро (Пеллегрини, 46), Бентанкур (Данило, 46), Рэмзи (Маккенни, 46), Бернардески (Раноккия, 61), Куадрадо (Кьеза, 46), Мората (Маркес, 61), Роналду (Кулушевски, 46).

Не пропустите: Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны". | http://soccernews.ru