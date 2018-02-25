"Барселона" разгромила "Жирону" на "Камп Ноу"

"Барселона" в рамках 25 тура Примеры встретилась с новичком элитного дивизиона "Жироной", который удивляет всю Испанию своими высокими результатами. Однако в отчетной игре красно-белым не удалось показать высокий уровень игры, хотя они забили первыми. В дальнейшем на поле была только одна команда – "Барселона".

На третьей минуте хозяева ошиблись в центре поля, затем последовал пас вперед от Лосано, Умтити и Тер Штеген не разобрались в ситуации, в итоге выскочил из-за спины француза Порту, отправивший мяч в сетку. Такое начало не обескуражило "Барселону", гранатово-синие ответили уже через две минуты. Месси получил мяч в центральном круге, затем одним пасом отрезал практически всю оборону соперника, выведя Суареса на ворота. Луис со своей задачей справился, на табло загорелись две единицы.

Затем уже сам Месси имел два момента за семь минут, сначала Лео неплохо пробил со штрафного, затем выскочил один на один с вратарем, перебросил Боно, но того подстраховал Эспиноза, выбив мяч с "ленточки". Оборона "Жироны" разваливалась на глазах, снова "Барселона" организовала выход один на один, но Суарес с острого угла не сумел переиграть Боно. Тем не менее, уже через четыре минуты оборона гостей снова прозевала выпад соперника, а Месси в этот раз не простил. Ракитич с центра поля отдал длинный пас на Суареса, тот сбросил мяч на Месси, Лео покрутился на правом углу вратарской, собрал вокруг себя защитников, затем сместился в центр, а затем уложил мяч в левый угол. Через шесть минут Месси снова точно пробил в этот же угол, но уже со штрафного.

"Барселона" продолжила играть в свое удовольствие, забив очередной гол еще до перерыва, снова дали простор форвардам гранатово-синих, фактически в центре поля подобрал мяч Суарес, прошел к чужой штрафной, затем отдал на Коутиньо, а Филипе вернул игровой снаряд уругвайцу, который расстрелял ворота с нескольких метров.

Игра была сделана за тайм, но и во второй половине моментов было не меньше. Суарес попал в штангу, с выстрелом под перекладину от Месси справился Боно, хороший момент был у Дембеле, который должен был отдавать пас на пустые ворота, но вместо этого пробил сам – Боно снова выручил. После нескольких нереализованных моментов "Барселона" забила свои голы и во втором тайме. На 66 минуте дебютный мяч забил Коутиньо, точно пробив из-за штрафной, а затем снова отличился Суарес, замкнув прострел Дембеле.

"Барселона" не испытала никаких проблем в каталонском дерби и сделала очередной шаг к завоеванию чемпионского титула.

"Барселона" – "Жирона"- 6:1

Голы: Порту, 3 – 0:1; Суарес, 5 – 1:1; Месси, 30 – 2:1; Месси, 37 – 3:1; Суарес, 44 – 4:1; Коутиньо, 66 – 5:1; Суарес, 76 - 6:1.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике (Вермален. 64), Умтити, Альба, Дембеле, Ракитич (Роберто, 77), Бускетс (Паулиньо, 69), Коутиньо, Месси, Суарес.

"Жирона": Боно, Эспиноза, Ромальо, Хуанпе, Бенитес (Планас, 46), Понс, Гранелл, Маффео, Порту (Луис, 71), Борха Гарсия (Алеш Гарсия, 71), Лосано.

Вячеслав Горбачев

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