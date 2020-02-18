"Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси



"Барселона" расторгнет соглашение с компанией I3 Ventures, которая в социальных сетях поддерживала президента клуба Жозепа Бартомеу и критиковала нападающего команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, решение о прекращении сотрудничества уже принято. Напомним, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Позже в сети появились доказательства, что аккаунты с критикой Месси принадлежали именно I3 Ventures.

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