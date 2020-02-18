"Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси

1 Теги барселоналионель месси

"Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси
"Барселона" расторгнет соглашение с компанией I3 Ventures, которая в социальных сетях поддерживала президента клуба Жозепа Бартомеу и критиковала нападающего команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, решение о прекращении сотрудничества уже принято. Напомним, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Позже в сети появились доказательства, что аккаунты с критикой Месси принадлежали именно I3 Ventures.

Не пропустите: Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот гном по Барселоне идет! Бармалею он морду набьет! Потому что Бармалей накупил одних днарей

Ответить

главное

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов