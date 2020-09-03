"Барселона" разрешила Артуро Видалю уйти бесплатно

Теги барселонаартуро видальтрансферы

"Барселона" разрешила Артуро Видалю уйти бесплатно

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покинет клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба приняло решение отпустить футболиста бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет около восьми миллионов евро в год. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Ювентус".

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Видаль: "Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гус Тиль перешел во "Фрайбург"

Гус Тиль перешел во "Фрайбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов