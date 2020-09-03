"Барселона" разрешила Артуро Видалю уйти бесплатно
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покинет клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба приняло решение отпустить футболиста бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет около восьми миллионов евро в год. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Ювентус".
33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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