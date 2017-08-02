"Барселона" разрешила Неймару пропустить тренировку

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"Барселона" разрешила Неймару пропустить тренировку

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар покинул тренировку команды, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист ушел с тренировочного занятия с разрешения руководства каталонского клуба. Причиной этого является предстоящий переход форварда в ПСЖ.

Напомним, что 25-летний бразилец уже согласовал с французами условия личного контракта. Сумма трансфера может составить 222 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о решении перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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