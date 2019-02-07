"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

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"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор первого полуфинального матча Кубка Испании, в котором "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1. 

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

В первом тайме счет открыл Лукас Васкес, а во второй половине положение уравнял Малком.

Видео: "Барселона" - "Реал" - 1:1

Не пропустите: "Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны".

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