"Барселона" - "Реал" - 1:3 (обзор)

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"Барселона" - "Реал" - 1:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Реалом".

Читайте также: Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru

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Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

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