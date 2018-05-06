"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)

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"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (2:2).

Видео: "Барселона" – "Реал".

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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