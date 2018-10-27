"Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль Класико в текущем сезоне

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"Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль Класико в текущем сезоне

"Барселона" – "Реал"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 18:15 (мск) 

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Первое Эль Класико в текущем сезоне состоится уже завтра, а если вы читаете этот материал 28 октября, то уже сегодня. "Барселона" и "Реал" находятся на разных уровнях восприятия в плане перспектив на сезон, занимают совершенно разные позиции в чемпионате Испании и имеют совершенно разную форму в последних матчах. Но когда внешние факторы влияли на фактор восприятия одного из самых принципиальных дерби в мировом футболе. Перед главным матчем первого футбольного полугодия в Европе представители Ла Лиги заявили о интересной новинке, которая будет использована в Эль-Класикло. Дело в том, что на матче будет применена инновационная технология передачи звука, благодаря которой можно будет услышать каждый шорох на поле: от прикосновения к мячу до реплик игроков. Пока не понятно, как это будет реализовано во время трансляции, но сам факт уже вызывает интерес. Как вы понимаете, в России такую технологию применять никак нельзя, ибо футбольные матчи будут идти с рейтингом 18+, и попробуйте доказать обратное.

Но звук – это не главное, ведь наконец-то (или к сожалению) зрители по всему миру станут зрителями Эль Класико будущего, ведь в составах команд не будет лучших игроков целой эпохи. "Роналду" перешел в "Ювентус", а Лионель Месси сломал руку в матче против "Севильи", и не поможет "Барсе" в текущем матче. Конечно, будущее еще не наступило, ведь в теории в следующем матче между "блаугранас" и "сливочными" аргентинец сыграет, но на роль "репетиции грядущих времен" матч подходит очень даже подходит.

По ходу сезона дела "Барселоны" начали складываться не лучшим образом, и все в пятый раз заговорили об отставке Вальверде. Относится к работе этого тренера можно по-разному, но перед Эль-Класико все всё забыли, ведь в последних двух встречах каталонцы одержали две победы, в том числе и над "Интером" в Лиге Чемпионов, да и более того, большинство болельщиков теперь даже не сомневаются в том, что "сине-гранатовые" прекрасно сыграют и без Месси. Возможно, но отсутствия лучшего бомбардира команды все же будет ощущаться. Стоит напомнить, что на данном этапе Лионель идет на втором месте в таблице бомбардиров Ла Лиги (после Стуани) и имеет своем активе 7 голов (30% всех голов "Барсы" в чемпионате Испании). Кроме аргентинца с "Реалом" не сыграют два центральных защитника – Умтити и Вермален.

А вот "Реал" подходит к "Барсе" со всем наихудшим, что могло бы быть, и с наполовину уволенным тренером. Да, победа в матче против чешской "Виктории" немного сбила градус напряжения среди болельщиков "сливочных", но ненамного, ведь даже с командой из города Пльзень у мадридских футболистов нарисовались некоторые проблемы. А до этого были четыре подряд безвыигрышные встречи в Ла Лиге и поражение от ЦСКА. При этом "Реал" лишь недавно прервал свою безголевую серию, которая длилась 471 минуту, так что особой зрелищности от королевского клуба в грядущем матче никто не ждет. Кроме того, проблемы могут быть на правом фланге обороны, где не из-за травмы не сможет сыграть опытный Карвахаль. Ну и конечно не стоит забывать об дисквалификации Винисиуса Жуниора. Помощи "Реалу" он, правда, пока не приносит, но вариант освежения игры Лопетеги все же потерял.

Интересные факты перед противостоянием "Барселоны" и "Реала"

В последних десяти Эль Класико "Барселона" пять раз обыграла "Реал". Королевский клуб смог ответить лишь тремя победами.

Последняя нулевая ничья в Эль Класико датирована 23 ноября 2002 года.

В последних 32 из 36 домашних матчах в Ла Лиге "Барселона" забивает не менее двух голов.

В 23 из 26 последних матчей между "Барсой" и "Реалом" во всех турнирах было забито как минимум 3 гола.

В последних 5 из 6 матчей "Реал" забил "Барселоне" два и более голов.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Рикитич, Артур – Коутиньо, Рафинья, Суарес.

"Реал": Куртуа – Одриосола, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Бейл, Иско, Бензема.

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал"

В первом Эль Класико сезона букмекеры склоняются к итоговой победе "Барсы". Победу подопечных Вальверде оценивают в коэффициент 1,96. На победу "Реала" и ничью котировки практически одинаковые – 3,96 и 3,84 соответственно. Редакция SoccerNews склоняется к варианту с победой "Барселоны", так как в последних матчах каталонцы выглядят гораздо более уверенно как по игре, так и по результату. Кроме того, большую роль сыграет фактор домашнего поля, где "сине-гранатовые" в текущем сезоне еще не проигрывали. Вероятно, уже послезавтра Лопетеги придется собирать вещь и искать себе новую работу.

Прогноз SoccerNews: 2:0

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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