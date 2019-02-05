"Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль-Классико в 2019 году

"Барселона" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос

6 февраля состоится первое Эль-Классико 2019 года! "Барселона" и "Реал" начнут свои баталии с полуфинала Кубка Короля, и оба клуба постараются выжать максимум не только по причине личной вражды, но и с точки зрения престижа. Особенно актуальным следующий матч будет для "Реала", так как (а) в первом круге Ла Лиги "сливочные" потерпели унизительное поражение от "Барсы" 5:1, и (б) Кубок Испании является чуть ли не единственным турниром, где "Реал" еще может победить (Лига Чемпионов тоже считается, но шансы призрачные).

В последнем туре чемпионата "Барселона" не смогла победить "Валенсию", но все равно увеличила отрыв от второго места до 6 баллов. Первые матчи Кубка Испании в текущем сезоне для "сине-гранатовых" традиционно начинаются плохо, но ждать подобного от Эль-Классико нельзя как минимум по двум причинам: (а) статус матча вряд ли позволит Вальверде использовать глубинную ротацию и дать шанс сыграть футболистам из молодежного состава; (б) все матчи Кубка в текущем сезоне (мы ведем отсчет от первого серьезного соперника – "Леванте") "Барса" начинала на выезде, а теперь ей придется стартовать дома, и болельщики вряд ли придут смотреть на картину "исправим все во втором матче". Соответственно, ставить на поражение "Барсы" просто потому, что она "всегда так начинает" лучше не стоит. Что интересно, к некоторой ротации прибегнуть все же придется, так как в составе "Барселоны", скорее всего, будут отсутствовать некоторые ключевые футболисты. Речь об Усмане Дембеле, который пропустил недавнюю игру с "Валенсией", и Самуэле Умтити, который находится в лазарете уже давно. Кроме того, во всю ходят слухи о том, что в первом полуфинале не сыграет Месси, так как аргентинец получил удар по бедру в прошлом туре Ла Лиги. Пока информация не подтвердилась официально, так что ждем.

"Реал" в текущем сезоне напоминает машину, основным топливом которой является некачественный газ. На ровной поверхности дела идут неплохо, но вот при первом же подъеме в гору глушитель начинает стрелять, а двигатель не способен давать нужную мощность. Но как только ключевые игроки, коих в лазарете у "Реала" было в достатке, потихоньку начали возвращаться в состав, результаты пошли в гору. В последних 8 встречах команда Солари одержала 7 побед и оступилась лишь в кубковой встрече с "Леганесом" после домашнего триумфа 3:0. Стоит ли говорить о том, что вверх пошли и игровые моменты? Пока об этом судить достаточно сложно, ответы на многие вопросы даст именно Эль-Классико. Стоит только заметить один очень интересный момент: в последних 7 встречах "Реал" пропустил 7 голов. Не лучший задел перед поездкой на "Камп Ноу".

Интересные факты перед противостоянием "Барселоны" и "Реала"

Последний раз "Реал" обыгрывал "Барселону" 16 августа 2017 года во встрече за Суперкубок Испании. С тех пор клубы сыграли 3 матча, в которых были зафиксированы 2 победы "Барсы" с общим счетом 8:1 и одна ничья.

В последних 24 из 27 встреч "Барселоны" и "Реала" во всех турнирах непременно забивается как минимум 3 гола.

"Реал" не проигрывает в 34 из 38 последних матчей в рамках Кубка Испании.

В 5 из последних 6 матчей Кубка "Реал" непременно забивал своим соперникам как минимум 3 гола.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур – Коутиньо, Месси, Суарес.

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Бейл, Бензема.

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал"

Букмекеры отдают предпочтение "Барсе". Коэффициент на победы каталонцев равняется 1,85. Ничья оценивает в 3,96. В случае победы "Реала" поставленную сумму можно умножить в 4,3 раза.

Как показывает практика последних дней, фавориты далеко не всегда выигрывают матчи, а "Барса" в прошлом туре чемпионата очень точно показала, что ее можно обыграть тактически. Тем более, что "Реал" будет настроен отыграться за прошлое унизительное поражение. Если "сливочные" постараются сыграть организованно, то есть все шансы, что первое в 2019 году Эль-Классико не будет урожайным на голы. Наша редакция считает, что потолок в 4 гола пробит не будет. Если "сине-гранатовые" и победят, то минимально!

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 М (1,65)