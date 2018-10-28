"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико

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"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико

В воскресенье, 28 октября, в рамках десятого тура испанской Примеры каталонская "Барселона" примет мадридский "Реал".

К Эль Класико команды подходят в совершенно разной форме - "сине-гранатовые" лидируют в чемпионате, а "сливочные" занимают непривычную для себя седьмую строчку. Но все мы знаем, что в таких поединках может произойти всё что угодно.

Матч состоится на "Камп Ноу". Начало - в 18:15 по московскому времени.

Битву испанских грандов можно будет посмотреть на российских телеканалах "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн".

В Украине игру покажет видеосервис Megogo, в Беларуси, Латвии, Литве и Эстонии - Сетанта Спорт, в Великобритании - bet365 и Eleven Sports 1, в Испании - beIN LaLiga и LaLiga 123 TV.

Трансляция этого поединка будет доступна и на Soccernews по следующей ссылке.

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Комментарии

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Аслан

Ас хьа нанн дина...

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ ты сказочный долбаёб,какое нахуй татами,был ты в моём городе,сыграли бы в бой без правил,с использованием всех подручных средств,полный фул контакт,а со своими пидорскими обнимашками на татами,ищи себе такого же слабозадого как и ты

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Вахтанг

У меня в кишлаке всех лучших осликов приведу

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Криштиано ANALду

я ослов не ебу

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Аслан

Ас хьа нанн дина...

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chester_field
chester_field

1-1 ничья

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Джамбон

нет 2-2

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