"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико

В воскресенье, 28 октября, в рамках десятого тура испанской Примеры каталонская "Барселона" примет мадридский "Реал".

К Эль Класико команды подходят в совершенно разной форме - "сине-гранатовые" лидируют в чемпионате, а "сливочные" занимают непривычную для себя седьмую строчку. Но все мы знаем, что в таких поединках может произойти всё что угодно.

Матч состоится на "Камп Ноу". Начало - в 18:15 по московскому времени.

Битву испанских грандов можно будет посмотреть на российских телеканалах "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн".

В Украине игру покажет видеосервис Megogo, в Беларуси, Латвии, Литве и Эстонии - Сетанта Спорт, в Великобритании - bet365 и Eleven Sports 1, в Испании - beIN LaLiga и LaLiga 123 TV.

Трансляция этого поединка будет доступна и на Soccernews по следующей ссылке.

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