"Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за защитника ПСЖ

Теги манчестер юнайтедбарселонапсжреал мадридмаркиньос

"Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за защитника ПСЖЗащитником французского ПСЖ Маркиньосом интересуются сразу три европейских гранда, информирует испанская пресса.

Так, 23-летний бек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала". Первые готовы выложить за бразильца 70 млн евро, вторые оценили игрока "всего лишь" в 45 млн евро, а королевский клуб пока занял выжидательную позицию.

Напомним, Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону". | soccernews.ru

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