"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет

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"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет
Портал Transfermarkt опубликовал статистику самых забивающих клубов за последние 10 лет из 10 ведущих европейских чемпионатов.

Первое место заняла "Барселона", которая в 600 матчах забила 1579 голов. Вторым стал мадридский "Реал", на счету которого 1483 забитых мяча в 577 поединках. В первую тройку также вошла "Бавария" (1359 голов в 523 встречах).

Топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 1579 голов в 600 матчах.

2. "Реал" (Испания) - 1483 гола в 577 матчах.

3. "Бавария" (Германия) - 1359 голов в 523 матчах.

4. "Манчестер Сити" (Англия) - 1270 голов в 562 матчах.

5. ПСЖ (Франция) - 1262 гола в 559 матчах.

6. "Аякс" (Нидерланды) - 1172 гола в 500 матчах.

7. "Бенфика" (Португалия) - 1160 голов в 537 матчах.

8. "Челси" (Англия) - 1153 гола в 571 матче.

9. "Порту" (Португалия) - 1120 голов в 523 матчах.

10. ПСВ (Нидерланды) - 1107 голов в 476 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Говорили,мол,Челси - автобус,а вот фиг,смотрите и любуйтесь)

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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
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