"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет



Портал Transfermarkt опубликовал статистику самых забивающих клубов за последние 10 лет из 10 ведущих европейских чемпионатов.

Первое место заняла "Барселона", которая в 600 матчах забила 1579 голов. Вторым стал мадридский "Реал", на счету которого 1483 забитых мяча в 577 поединках. В первую тройку также вошла "Бавария" (1359 голов в 523 встречах).

Топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 1579 голов в 600 матчах.

2. "Реал" (Испания) - 1483 гола в 577 матчах.

3. "Бавария" (Германия) - 1359 голов в 523 матчах.

4. "Манчестер Сити" (Англия) - 1270 голов в 562 матчах.

5. ПСЖ (Франция) - 1262 гола в 559 матчах.

6. "Аякс" (Нидерланды) - 1172 гола в 500 матчах.

7. "Бенфика" (Португалия) - 1160 голов в 537 матчах.

8. "Челси" (Англия) - 1153 гола в 571 матче.

9. "Порту" (Португалия) - 1120 голов в 523 матчах.

10. ПСВ (Нидерланды) - 1107 голов в 476 матчах.

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